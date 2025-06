Novas acusações reacendem escândalos do passado da Cacau Show

Briga judicial por “Língua de Gato”

A empresa também enfrentou uma disputa judicial com a Kopenhagen, que reivindicava exclusividade sobre a marca “Língua de Gato”. A Justiça entendeu que a expressão é de uso comum no setor de chocolates, autorizando a Cacau Show a continuar utilizando o termo, mas o caso expôs as tensões comerciais entre grandes players do ramo.

Reclamações sobre qualidade e preços