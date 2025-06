Peça no Engenho celebra artista de Piracicaba e o meio ambiente

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o Teatro Erotídes de Campos, no Engenho Central, será palco do espetáculo “Filho das Águas”, da Tragatralha Cia de Teatro, na próxima quarta-feira, 4 de junho, às 20h. A apresentação é gratuita e os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência. A iniciativa é realizada pela concessionária Mirante, responsável pelo esgotamento sanitário de Piracicaba.

A peça é inspirada na trajetória de Elias Rocha, o Elias dos Bonecos, artista piracicabano que, entre as décadas de 1970 e 1980, espalhou esculturas feitas com sucata às margens do rio Piracicaba. As obras em tamanho real expressavam sua crítica à degradação ambiental e acabaram por eternizar sua figura como símbolo da resistência ecológica e da arte popular. Atualmente, algumas dessas esculturas integram coleções de museus folclóricos dentro e fora do país.