Piracicaba tem 16 mil títulos de eleitor anulados; como recuperar

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, nesta segunda-feira (2), que em Piracicaba 16.034 eleitores tiveram seus títulos cancelados. Essa quantidade se refere as pessoas que faltaram às três últimas votações, não apresentaram justificativa e não pagaram as multas devidas.

No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos com idade entre 18 e 70 anos. Para jovens de 16 e 17 anos, idosos com mais de 70 anos, analfabetos e pessoas com deficiência que enfrentam grande dificuldade ou impossibilidade de votar, o voto é facultativo. Em Piracicaba - na última eleição, de 2024 - 314.355 cidadãos são considerados aptos a votar.

Problemas após o cancelamento do título

Caso o cidadão tenha seu título de eleitor cancelado ou suspenso, ele não poderá:

• Votar;

• Tomar posse em concurso público;

• Obter passaporte ou CPF;

• Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial;

• Obter empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo;

• Participar de concorrência pública;

• Praticar qualquer ato para o qual se exija quitação eleitoral.

O que fazer se tiver o título de eleitor suspenso?