Pira na IPA volta ao Engenho Central com show do Supla

Realizado pela Prefeitura de Piracicaba em parceria com a Piracerva (Associação das Cervejarias da Região de Piracicaba), o festival tem como proposta divulgar a produção local de cervejas artesanais e fortalecer o polo cervejeiro da região. A entrada é solidária: o público é convidado a doar alimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município.

A segunda edição do festival “Pira na IPA” acontece nos dias 6 e 7 de junho, no Engenho Central, em Piracicaba. Com entrada gratuita mediante doação de alimentos, o evento celebra a cultura cervejeira da cidade e reúne mais de 50 tipos de cervejas artesanais, além de atrações musicais, food trucks e sorteios.

A programação musical conta com cinco bandas, incluindo artistas locais e nacionais. Na sexta-feira (6), Os Londrinos abrem o evento às 18h30, seguidos por Supla, que apresenta o show especial “Supla toca Beatles” às 20h30. No sábado (7), sobem ao palco as bandas Via Pública (13h), Elephant com Kiko Shred da banda Viper (16h) e Rebel Skull com Kadu Pellegrini (19h). Além das cervejas e da música, o Pira na IPA contará com um food park, espaço de convivência e sorteios durante os dois dias.

A primeira edição do evento, realizada em 2024, reuniu 11 cervejarias e mais de 40 torneiras de chope. O sucesso foi tanto que o festival se tornou parte do calendário oficial da cidade. Entre as cervejarias que integram a Piracerva estão nomes como Dama Bier, Cevada Pura, Green Fish, A Tutta Birra e Komtainer Beer. Cada participante pode oferecer até quatro torneiras no evento — três com estilos lupulados, como as tradicionais IPAs, e uma livre.

Serviço

Evento: Pira na IPA – Festival de Cervejas Artesanais

Datas: 6 e 7 de junho de 2025

Horários: Sexta, a partir das 17h | Sábado, a partir das 11h

Local: Engenho Central – Piracicaba/SP

Entrada: Gratuita e solidária