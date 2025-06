Festival Junino de Piracicaba celebra a cultura nordestina

Piracicaba recebe, de 13 a 15/06, mais uma edição do Festival Junino, uma das festas populares mais esperadas da cidade. Realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com o Centro de Tradições Nordestinas (CTN) e com apoio da Eco Promoções e Eventos, o festival ocupa o Engenho Central com uma programação diversificada e gratuita para toda a família.

Shows ao vivo com artistas locais e regionais, apresentações de quadrilhas juninas, comidas típicas e atrações infantis fazem parte da programação. Na sexta-feira (13/06), haverá apresentações de Tom Santana, Kleber e Danilo e Bagaço da Laranja. No sábado (14/06), o destaque fica por conta da Quadrilha Guarantã e shows de Patrícia Ribeiro, Rodrigo Rocha e Peixelétrico. Já no domingo (15/06), o público poderá conferir apresentações do Ballet Clube Coronel Barbosa, Belo Xote, Larissa Alves, Quadrilha Quadripira, Trio Dona Zefa e Sambigode.

