Cesta básica fica mais cara em Piracicaba; veja quanto aumentou

O custo atual da cesta básica em Piracicaba já representa 94,6% do salário mínimo vigente em abril de 2025, que é de R$ 1.518,00. A maior fatia desse montante corresponde aos alimentos, que respondem por 80,74% do total. Produtos de higiene pessoal representam 7,87%, e a limpeza doméstica, 6,01%.

Entre os itens que mais pesaram no bolso do consumidor, a linguiça toscana fresca teve um aumento de 21,89%, seguida pela salsicha avulsa, com 17,78%, e pelo queijo muçarela fatiado, que subiu 13,07%. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq/USP), a valorização de laticínios está diretamente ligada ao encarecimento dos custos de produção, especialmente o preço do leite cru.

O alho também registrou alta significativa. Pesquisadores atribuem o aumento a uma oferta reduzida, característica do período de entressafra. A expectativa é que a situação melhore com a colheita dos novos plantios, prevista para junho, o que deve normalizar a disponibilidade do produto no mercado.