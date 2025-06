Ciclista cai morto ao lado de bicicleta em trilha

Um homem foi encontrado morto ao lado de sua bicicleta no início da noite deste sábado (31), por motociclistas trilheiros, em uma área de mata no Horto Florestal de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e, ao chegarem no local, constataram o óbito do ciclista. A perícia também esteve presente, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).