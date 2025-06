Carga de 7 milhões em cocaína é apreendida em carreta

De acordo com o delegado Leonardo Burger, essa foi uma das maiores apreensões de 2025 até agora, claramente de uma quadrilha bem organizada, com muito dinheiro por trás. A carga foi avaliada em R$ 7 milhões, mas pode chegar até a R$ 60 milhões”.

O caminhão saiu de Arapongas, no Paraná, e ia pra Bahia. A droga estava dividida em 210 tijolos, enrolada em bexigas coloridas, e bem escondida dentro da estrutura do veículo.Para tentar enganar a polícia, o caminhão também carregava produtos de empresas de verdade, como se fosse uma carga normal. Mas a polícia já estava de olho no veículo e resolveu abordar.

Toda a cocaína será queimada, conforme determinado pela lei, e os investigadores tentam descobrir outros integrantes da quadrilha.