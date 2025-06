Dois homens são presos por espancar mulheres em Piracicaba

Por volta das 19h50, a equipe da viatura I-10416 (Pelotão Charlie), composta pelo 1º Sargento PM Antony, Soldado PM Nabas e Soldado PM Martinelli, foi acionada para atender uma denúncia de agressão em uma residência localizada na rua José Penatti, no bairro Noiva da Colina.

No local, a vítima, uma mulher relatou ter sido brutalmente agredida e ameaçada pelo companheiro com socos, tapas e empurrões. A equipe abordou o indivíduo e, após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Mesmo assim, diante do depoimento da vítima, ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde teve a prisão ratificada pelo delegado de plantão. O agressor ficou à disposição da Justiça.

Já durante a madrugada, por volta das 00h51, outra equipe da PM foi acionada para um caso semelhante na rua Doutor Alvim, no bairro Vila Independência. A vítima encontrava-se muito abalada e chorando ao relatar que foi agredida com socos pelo marido.

A viatura I-10417, com o Cabo PM Perdoná e o Soldado PM Souza, recebeu apoio da viatura I-10416 CGP IV (Pelotão Bravo), com o 3º Sargento PM Godoy e o Cabo PM Gleverson. Os policiais localizaram o agressor, que não resistiu à abordagem e foi levado à DDM. A delegada de plantão também confirmou a prisão, mantendo o autor detido à disposição da Justiça.