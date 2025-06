Mistério na zona rural: Nissan é encontrado carbonizado em sítio

O automóvel estava destruído pelas chamas, tornando impossível a identificação visual de marca, modelo ou placa. Apenas o número do motor permaneceu intacto, permitindo que, por meio da Central de Operações, a equipe rastreasse o emplacamento original do veículo.

Um caso intrigante foi registrado por volta das 23h42 do útlimo sábado (31) na zona rural do bairro Guamium em Piracicaba. Durante patrulhamento de rotina, uma equipe do Grupamento Rural da Guarda Civil se deparou com um veículo Nissan Versa completamente incinerado nas proximidades de uma fazenda.

De acordo com a verificação feita pela polícia, não havia qualquer registro de irregularidade ou ocorrência criminal vinculada ao carro, o que aumenta ainda mais o mistério sobre as circunstâncias do incêndio.Os dados coletados foram apresentados à autoridade de plantão, e o veículo recolhido, ficando sob responsabilidade da unidade judiciária local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e o caso segue sob investigação.

A Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese, incluindo ação criminosa ou tentativa de ocultar provas. Moradores da região afirmaram não ter ouvido ou visto movimentações suspeitas durante a noite.