Operação 100 dias: homem é preso com crack, maconha e dinheiro

A ação ocorreu por volta das 23h20, nas imediações do cruzamento entre a rua Valentim Salomé Borba e a rua João Nunes de Morais, como parte da "operação 100 Dias" pelo Município de São Pedro.

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite do último sábado (31), durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro São Dimas, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

O homem tentou utilizar sua força corporal para se desvencilhar da equipe, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Durante a revista pessoal, foram encontrados com ele 18,1 gramas de crack, 4,6 gramas de maconha, R$ 568,00 em dinheiro e uma corrente de prata.

Ainda segundo a PM, o suspeito confessou que estava vendendo entorpecentes no local desde as 22h e que tentou fugir por saber que seria flagrado em atividade criminosa.

Diante da confissão e dos materiais apreendidos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Plantão Policial de Piracicaba. A autoridade de plantão ratificou a prisão com base no artigo 33 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico de drogas. O suspeito permanece à disposição da Justiça.