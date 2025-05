Cacau Show: 'Prometeram um sonho, recebi um pesadelo financeiro'

A resposta da empresa

Procurada, a Cacau Show negou todas as acusações. Em nota, declarou:

“Não reconhecemos as alegações apresentadas pelo perfil Doce Amargura. Somos uma marca construída com base na confiança mútua, no respeito e na conexão genuína com nossos franqueados.”

A empresa afirma que as visitas do vice-presidente fazem parte das atribuições do cargo, com o objetivo de manter um relacionamento próximo com os lojistas.