Cacau Show: funcionários relatam ritual comandado por CEO

Um processo em andamento na 25ª Vara Cível de Brasília registra que a política de fornecimento da empresa estaria sendo usada como forma de penalização a franqueados em conflito com a franqueadora. O juiz responsável pelo caso destacou, na decisão, que a prática pode violar princípios constitucionais, como a liberdade profissional e o direito de acesso à Justiça.

Diante da situação, alguns franqueados criaram um perfil em rede social com o objetivo de compartilhar experiências. A página “Doce Amargura” reúne relatos e denúncias. A responsável pelo perfil, que ainda mantém uma franquia ativa, optou por usar um pseudônimo, relatando temer possíveis retaliações. Segundo ela, após as publicações, recebeu a visita do vice-presidente da Cacau Show, Túlio Freitas, em sua loja localizada no interior de São Paulo. A empresária afirma que foi questionada sobre “o que seria necessário” para que parasse com as postagens. Atualmente, ela busca na Justiça a rescisão contratual.

Por meio de nota, a Cacau Show declarou não reconhecer as acusações divulgadas na página “Doce Amargura”. A empresa afirma que mantém relações pautadas no respeito, no diálogo e na confiança com seus franqueados. Sobre a visita do vice-presidente, a nota esclarece que essas ações fazem parte da rotina da diretoria comercial, com foco no relacionamento com os parceiros e acompanhamento do negócio. A empresa reforça que não compactua com condutas que violem seus valores institucionais.