1,3 mil vagas: Piracicaba e região abrem oportunidades de emprego

A região de Piracicaba (SP) está com 1.374 novas vagas de emprego abertas a partir desta segunda-feira (2). Os interessados podem procurar os serviços de apoio aos trabalhadores nas prefeituras para se candidatar. As oportunidades abrangem diversos setores, com destaque para as áreas de indústria, comércio e serviços. Há também vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Piracicaba

Para se candidatar às vagas, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com, informando qual o cargo de interesse. É fundamental anexar ao e-mail cópias do RG, CPF e todos os comprovantes dos requisitos exigidos pelo contratante para a vaga desejada. O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), responsável pelo processo, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.