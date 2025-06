GCM faz grande apreensão de drogas no Moquém em Piracicaba

Uma ação rápida da Guarda Civil resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e na detenção de dois suspeitos, na tarde deste sábado (31) em uma área de mata no bairro rural do Moquém em Piracicaba.

No local, a equipe se deparou com uma caminhonete abandonada e com as portas abertas. Ao realizar buscas na área próxima ao veículo, os policiais localizaram diversas embalagens contendo substâncias aparentando ser drogas.

Enquanto a guarnição realizava a averiguação, um segundo veículo, um Fiat Palio, chegou ao local com quatro ocupantes. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos abandonaram o automóvel — que também continha entorpecentes em seu interior — e tentaram fugir a pé pela vegetação densa. Após um acompanhamento tático, os policiais conseguiram capturar dois dos indivíduos, que foram detidos.

Toda a ocorrência foi encaminhada para o Plantão Policial, onde os fatos foram apresentados e os entorpecentes apreendidos e passaram por perícia.