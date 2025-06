Motorista de aplicativo é feito refém por ladrão em Piracicaba

De acordo com informações, o suspeito solicitou a corrida na região central da cidade. Assim que entrou no veículo, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo. Vestindo camiseta escura e boné, o criminoso obrigou o motorista a dirigir por diversos bairros da cidade.

Um motorista de aplicativo, de 68 anos, viveu momentos de terror ao ser assaltado e feito refém por um criminoso armado que se passou por passageiro, na noite desta quinta-feira (29), no centro de Piracicaba.

Durante o trajeto, o bandido tomou o celular do trabalhador e o forçou a realizar transferências via Pix, totalizando R$ 2.700. Em seguida, roubou o carro e abandonou a vítima em uma rua escura. O motorista conseguiu pedir ajuda e compareceu no Plantão Policial, onde registrou um boletim de ocorrência por roubo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.