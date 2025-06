Com frente fria, Piracicaba amplia ações sociais de inverno

Com a chegada das baixas temperaturas, Piracicaba intensifica ações de apoio à população em situação de vulnerabilidade. O Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família ampliaram suas frentes de trabalho para enfrentar os efeitos do frio.

De um lado, a Campanha do Agasalho 2025, em parceria com a EPTV Campinas, passa a contar com 20 pontos de arrecadação distribuídos pela cidade. Os moradores podem doar roupas de inverno em bom estado, como casacos, calças, meias, sapatos, cobertores, mantas e acessórios como luvas e toucas. O Centro Cívico segue como ponto fixo até o encerramento da campanha, em 31 de julho. A presidente do Fundo Social, Valkíria Callovi, ressaltou a força da mobilização popular. “A Campanha do Agasalho é um gesto de carinho e cidadania. Já arrecadamos cerca de mil peças no Dia D, com participação expressiva da comunidade”, afirmou. A ação especial ocorreu em 17 de maio em formato drive-thru, na sede do Fundo Social.