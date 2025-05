Qualidade de vida: cidade da RMP no top 4; veja Piracicaba

Águas de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, conquistou a notável 4ª posição no ranking nacional. O relatório, que analisou 57 indicadores sociais e ambientais de 5.570 municípios brasileiros, atribuiu a pequena cidade vizinha da região a nota de 70,51. A media nacional é de 61,96.

Na última quinta-feira (29), o Índice de Progresso Social (IPS), divulgou o novo ranking de cidades com melhor qualidade de vida. Piracicaba ficou na 47ª colocação, com uma pontuação de 68,38.

O estudo, baseado em dados oficiais, classificou as cidades em uma escala de 0 a 100. O top-3 são Jundiaí (70,70), Gabriel Monteiro (71,29) e Gavião Peixoto (73,26), que lidera o ranking. A excelente colocação da estância hidromineral paulista reforça seu status como um local com altos padrões de bem-estar para seus residentes.

Das dez melhores cidades no país, oito estão localizadas no Estado de São Paulo. Apenas Presidente Lucena (RS), em sexto, e Nova Lima (MG), em nono figuraram o top-10 do Brasil.

Como são feitas as medidas

Diferente de métricas puramente econômicas como o PIB ou o IDH, o Índice de Progresso Social concentra em mensurar diretamente os resultados sociais e ambientais de uma localidade. Os 57 índices são divididos em três dimensões: Necessidades Humanas Básicas; Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades.