Sindicato adia paralisação dos ônibus em Piracicaba

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Urbanos de Piracicaba e Região havia informado nesta última semana uma paralisação do transporte público em Piracicaba.

A entidade afirmou que a paralisação seria efetivada caso a empresa Rápido Sumaré não apresentasse uma contraproposta salarial até quarta-feira, 28 de maio. A categoria, composta por aproximadamente 700 profissionais, em sua maioria motoristas, reivindica a reposição da inflação acumulada e um reajuste de 5% nos salários e benefícios.

Contudo, na tarde desta quarta-feira (28), o Sindicato informou que a greve foi adiada. "O Sindicato dos Transporte Urbano de Piracicaba e Região recebeu contraproposta da Empresa Rápido Sumaré para celebração do acordo da campanha salarial dos trabalhadores do transporte urbano da cidade." Com isso, a paralisação que estava programada para ocorrer nesta quinta-feira, 29 de maio, foi adiada, e o Sindicato agendou assembleia com os trabalhadores para a avaliar a contraproposta, em dois períodos desta quinta-feira, garantindo que a categoria possa decidir se aceita ou não a contraproposta.

O presidente do Sindicato, João Soares, conta que a empresa acabou oferecendo uma contraproposta nesta quarta-feira, 28 de maio. Com isso, o Sindicato realizará assembleia, às 10 e 15 horas, com a categoria, na sede da Associação dos Aposentados Ecléticos de Piracicaba, localizada na rua Santa Cruz, 1779. "Nesta assembleia, os trabalhadores irão avaliar a contraproposta e decidir os rumos da campanha salarial”, conta.