Piracicaba recebe acelerador linear contra o câncer

Em Piracicaba (SP), a cerimônia será realizada na Santa Casa de Piracicaba, às 11h, com a presença do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), Márcio França, e do secretário adjunto de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Junior.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lançam, nesta sexta-feira (30), um novo programa para acelerar o atendimento e aproximar a população dos médicos especialistas no sus (Sistema Único de Saúde). A cerimônia será realizada às 11h, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), com eventos simultâneos em outras localidades.

Como primeira entrega do programa, o município de Piracicaba receberá um acelerador linear, equipamento de alta tecnologia utilizado no tratamento do câncer.

A deputada Professora Bebel fez gestão junto ao governo federal, principalmente através do então ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para que Piracicaba fosse contemplada com este equipamento, o que foi assegurado através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a saúde.

O Acelerador Linear Infinity é um equipamento de radioterapia de última geração, que permite tratamentos mais precisos e com menos tempo de exposição para os pacientes. O equipamento garante uma melhor qualidade de vida para os pacientes, com tratamentos mais rápidos e menos desgastantes. Além disso, a nova tecnologia permite tratar tumores com maior precisão e reduzir a demanda por tratamento. “Com esta iniciativa, o Ministério da Saúde, através do Plano de Expansão da Radioterapia, ampliará em muito a capacidade de atendimento dos pacientes do SUS de toda região”, destaca Bebel, comemorando a conquista.