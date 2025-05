CPFL pode receber R$1 mil de multa por fiação solta

No último sábado (24), um motociclista sofreu um grave acidente na Avenida Luiz Ralph Benatti, no bairro Mário Dedini, em Piracicaba. A vítima se enroscou em um fio de telefone que estava caído e sem sinalização no meio da via.

O homem sofreu perdeu o equilíbrio da moto, caiu e teve ferimentos leves. Ele foi encaminhado para a UPA, passou por atendimento e está bem.