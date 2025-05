Fruta ajuda a controlar fome e a enxugar barriga

O desejo por uma barriga mais seca e o controle da fome tem levado muitas pessoas a apostarem em dietas restritivas, treinos intensos e até procedimentos estéticos. No entanto, poucos sabem que um alimento simples, presente em feiras e supermercados, pode ser uma arma poderosa nesse processo — ajudando a reduzir o apetite e até a vontade de comer doces.

Trata-se de uma fruta doce por natureza, mas que, ao contrário do que se imagina, não atrapalha a dieta. Pelo contrário: graças à combinação de fibras e compostos naturais, ela prolonga a saciedade e favorece o funcionamento do intestino. Segundo o Correio Braziliense, essa fruta também é rica em antioxidantes que protegem as células contra o envelhecimento precoce.