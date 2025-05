ANVISA proíbe venda de suplementos, o motivo surpreende

Diante da ausência de dados técnicos e da possibilidade de efeitos adversos, a ANVISA considerou essencial suspender os produtos como forma de proteger os consumidores. A orientação é que qualquer pessoa que possua os suplementos em casa interrompa imediatamente o uso e busque informações sobre o descarte correto.

Os produtos vinham sendo comercializados com alegações como “alívio de dores”, “melhora no sono” e “apoio ao sistema urinário”. A ANVISA, no entanto, reforça que suplementos alimentares não devem ser utilizados com fins terapêuticos. “Suplemento não é medicamento”, afirmou o órgão em nota.