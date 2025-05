Novo sabonete é proibido pela ANVISA, saiba qual

Os sabonetes, promovidos como artesanais e naturais, levavam em sua composição ingredientes como açafrão e argila verde, mas estavam sendo vendidos sem a chancela do órgão regulador. Isso impede a confirmação da segurança e da eficácia dos cosméticos, podendo acarretar riscos à saúde da pele e ao organismo dos consumidores.

Uma linha de sabonetes comercializada pela marca Mercado de Banho foi retirada de circulação em todo o Brasil, após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A suspensão ocorreu neste mês de maio e se deve à ausência de registro sanitário dos produtos — etapa obrigatória para a liberação de itens de higiene no país.

Segundo a decisão, farmácias, drogarias, lojas de cosméticos e outros pontos de venda devem retirar imediatamente os produtos das prateleiras. Já os consumidores que já adquiriram os sabonetes devem interromper o uso.

A Anvisa reforça a recomendação de buscar orientação médica caso haja irritações, coceiras ou outras reações adversas após o contato com os produtos. A agência também mantém seus canais abertos para o recebimento de notificações sobre efeitos indesejados relacionados à marca.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Impacto para o setor e alerta para fabricantes

Embora a medida afete diretamente o faturamento da empresa, a Anvisa enfatiza que a proibição visa proteger os consumidores e ressaltar a importância do cumprimento das normas sanitárias. A falta de regulamentação pode comprometer não apenas a saúde do usuário, mas também a credibilidade do mercado de cosméticos como um todo.