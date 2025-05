Bebê morre após ataque de cachorro

Um bebê de 10 meses morreu nesta terça-feira (27) após ser atacado por um cachorro de grande porte na casa dos avós paternos, localizada no bairro Jardim América, em Goiânia (GO). Além da criança, a mãe e outra mulher presente no local também ficaram feridas, mas sem risco de vida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o bebê estava vivo quando a equipe chegou, mas em estado crítico. “Levamos a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América ainda com vida, porém em parada cardiorrespiratória”, explicou o major Favaro. Apesar das manobras de reanimação realizadas no local, a criança não resistiu aos ferimentos.