Homem mata cãozinho filhote assado em forno

No último dia 19 de maio, um homem de 44 anos, aparentemente em completo desequilíbrio emocional, matou um filhote da raça chihuahua assando-o dentro de um forno doméstico.

Um caso de extrema crueldade chocou a população de Atmore, no Alabama, Estados Unidos.

Segundo testemunhas, tudo começou com uma intensa discussão entre Williamson e outro familiar por causa dos latidos do cãozinho. Em fúria, o homem pegou o filhote e o colocou dentro do forno, acionando o equipamento e usando uma cadeira para manter a porta fechada.

Vizinhos, ao ouvirem os gritos do chihuahua acionaram a polícia. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram os restos do filhote na garagem da residência.

O autor do crime foi preso e teve a fiança fixada em 15 mil dólares — cerca de R$ 85 mil. Ele vai responder por crime de crueldade agravada contra animal.