Obesidade em cães e gatos é considerada uma epidemia do século 21

De acordo com os dados, colhidos em domicílios aleatórios, de 285 cães incluídos de 221 tutores entrevistados, a obesidade foi constatada com percentual de 40,5%. Inclusive, as cadelas e os cães castrados foram detectados com maior sobrepeso e obesidade.

No geral, a pesquisa constata que a obesidade encontrada em uma região metropolitana brasileira foi semelhante a de outros países. O estilo de vida moderno é uma das causas. O sedentarismo é um exemplo, e o consumo exagerado de alimentos, não respeitando as quantidades indicadas pelos veterinários – nas embalagens das linhas PremieR e GoldeN, por exemplo, existem tabelas com essas informações.

Quais são os riscos da obesidade em cães e gatos

O número de cães e gatos com excesso de peso tem aumentado nos últimos anos, segundo dados de clínicas veterinárias e estudos acadêmicos. A obesidade em animais de estimação é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e pode levar ao desenvolvimento de diversas doenças, além de afetar a mobilidade e a qualidade de vida.