Frio pode fazer mal ao seu pet — veja como protegê-lo

Com a chegada do inverno, tutores precisam adaptar os cuidados com cães e gatos. O frio pode diminuir a imunidade dos pets, agravando problemas respiratórios, articulares e doenças crônicas. Filhotes, idosos e animais com condições pré-existentes exigem atenção especial.

Mesmo raças mais resistentes sofrem com as temperaturas baixas. Criar um ambiente aquecido, manter a alimentação equilibrada e observar mudanças no comportamento são medidas essenciais.

Doenças frequentes no inverno