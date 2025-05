Moradores de Piracicaba fazem denúncia de descarte irregular

Moradores do bairro Nova Paulista, em Piracicaba, convivem com um grave problema ambiental: o descarte irregular de lixo às margens de um córrego. A situação, que já se arrasta há algum tempo, tem causado indignação e preocupação entre a vizinhança. Os resíduos, que incluem desde lixo doméstico até entulho, despencam por um barranco, contaminando as águas e alterando a paisagem local.

VEJA MAIS:

Società Italiana de Piracicaba orienta associados sobre mudanças