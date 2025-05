Società Italiana de Piracicaba orienta associados sobre mudanças

As mudanças nas regras para tirar a cidadania italiana vem preocupando os ítalos descendentes aqui no Brasil. A nova proposta de lei restringe o reconhecimento da cidadania pelo "direito de sangue" apenas para filhos e netos de italianos nascidos no país europeu terão esse direito.

A Società Italiana de Piracicaba, instituição de longa data na cidade e responsável pela tramitação de documentos para a cidadania italiana, está atenta às recentes alterações nas regras. O Jornal de Piracicaba conversou com Juliano Dorizotto, empresário e presidente da entidade, que explicou como a associação pode ajudar os piracicabanos a adquirirem esse direito.

Como a Società Italiana de Piracicaba pode ajudar?