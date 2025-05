Santa Casa alerta para aumento de doenças respiratórias

Época mais seca do ano, o outono é uma época em que os alertas para doenças respiratórias são acesos, principalmente em crianças. Segundo especialistas, o período exige atenção redobrada por causa das mudanças climáticas que favorecem a propagação de vírus.

De acordo com o chefe da pediatria da Santa Casa de Piracicaba, Marcelo Carvalho, é esperado que neste período do ano, aconteça um aumento no número de casos de doenças respiratórias. "É esperado que haja um aumento dos casos de pacientes pediátricos respiratórios agora, no começo do outono, por uma mudança climática. É comum que já esperemos o aumento dessas internações, tanto em enfermarias quanto em UTIs", diz o especialista.