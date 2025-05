Secura rouba protagonismo do calor de Piracicaba no fim de semana

O tempo seco continua imperando em Piracicaba até pelo menos o final de semana. Não há previsão de chuva para os próximos dias, e a nebulosidade começa a diminuir a partir da quinta-feira (22). As temperaturas continuam com máximas em torno dos 30°C.

Nesta quinta-feira, a máxima fica em 31°C, com muitas nuvens no céu, mas sem previsão de chuvas. Na sexta-feira (23), a mínima prevista é de 17°C e a máxima é de 25°C, com poucas nuvens no céu e também sem chances de chuva. Já no sábado (24), a mínima prevista é de 15°C e a máxima é de 28°C com poucas nuvens no céu e tempo claro. No domingo (25), a mínima prevista fica em 14°C e a máxima chega aos 28°C com o tempo aberto e sem nuvens no céu.