9ª Ação de Empregabilidade reúne cerca de 1.000 pessoas

Na noite da última quarta-feira, 21 de maio de 2025, a 9ª edição da Ação de Empregabilidade, organizada pelo vereador André Bandeira com o apoio da Igreja Batista Betesda, reuniu aproximadamente 1.000 pessoas na Vila Rezende, em Piracicaba. A iniciativa, já consolidada na cidade, mais uma vez cumpriu seu papel de conectar trabalhadores em busca de oportunidades com empresas e consultorias de recrutamento ativas no município.

Durante o evento, os participantes tiveram a chance de entregar seus currículos diretamente a recrutadores, conhecer as vagas disponíveis no momento, além de receber orientações importantes sobre como se destacar em processos seletivos. A presença de empresas de diferentes setores reforçou o objetivo da ação: fortalecer a empregabilidade local e facilitar o acesso a oportunidades reais de trabalho.

“Sabemos que conquistar um espaço no mercado de trabalho pode ser desafiador. Esta ação é uma forma concreta de oferecer suporte à população, criando pontes entre empresas que buscam talentos e cidadãos que buscam oportunidades”, destacou o vereador André Bandeira.

Além da entrega de currículos e do contato com empregadores, os presentes também puderam participar de atividades de orientação profissional, com dicas sobre elaboração de currículo, postura em entrevistas e comportamento no ambiente de trabalho — pontos essenciais para quem busca uma recolocação.