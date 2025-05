Nova tarifa grátis de energia pode beneficiar 60 milhões; entenda

Para ter direito ao benefício, as famílias precisam estar inscritas no CadÚnico e ter uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Além disso, o consumo de energia deve ser de até 80 kWh/mês. Caso o consumo ultrapasse esse limite, o valor cobrado será apenas o proporcional ao excedente. A intenção do governo é trazer gratuidade para aproximadamente 16 milhões de pessoas.

A iniciativa vai além e contempla outros grupos sociais. Entre eles: pessoas com deficiência ou idosos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), famílias indígenas e quilombolas que fazem parte do CadÚnico, e famílias atendidas por sistemas isolados com módulo de geração de energia offgrid.

O governo também planeja implementar um desconto social para famílias que se enquadram em dois critérios: renda mensal de meio a um salário mínimo por pessoa e consumo de energia elétrica de até 120 kWh por mês. Ao todo, 60 milhões de pessoas serão beneficiadas no país