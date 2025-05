Golpistas se passam por atendentes do INSS e roubam aposentados

Mais de quatro milhões de aposentados e pensionistas podem ser alvos de um novo tipo de golpe no Brasil, envolvendo o uso indevido do nome do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o aplicativo “Meu INSS”.

A fraude ocorre por meio de ligações e mensagens em que criminosos se passam por funcionários do INSS. Durante o contato, solicitam dados pessoais dos beneficiários com alegações como “confirmação de informações”, “liberação de valores” ou “reembolso de taxas”. Em alguns casos, as vítimas acabam fornecendo informações sensíveis ou realizando transferências bancárias.

