Prefeitura reduz ração para gatos do cemitério, diz protetora

A protetora de animais Elcian Granado denunciou nesta terça-feira (21) que a Prefeitura de Piracicaba reduziu a quantidade de ração fornecida para os gatos que vivem no Cemitério da Saudade. Segundo ela, os voluntários que cuidam dos animais receberam apenas 15 quilos de ração, quantidade considerada insuficiente para suprir as necessidades dos felinos.

Procurada, pela reportagem a prefeitura informou, por meio de nota, que o fornecimento de ração teve início neste mês de maio e faz parte de um contrato firmado ainda na gestão anterior. “A Prefeitura informa que a licitação para o fornecimento de ração foi aberta no ano passado, na gestão anterior, e houve atraso por problemas na documentação das empresas vencedoras. O fornecimento de ração teve início neste mês de maio, garantindo 5,52 toneladas de ração para a alimentação dos animais para os próximos 12 meses”, diz o comunicado.

No último dia 6 de maio, a administração municipal já havia confirmado a retomada do fornecimento da ração, após uma interrupção de três meses. A medida atende ao TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado com o Ministério Público em 2014, com o objetivo de garantir o bem-estar dos animais que habitam o cemitério.

Durante o período sem fornecimento, cuidadores voluntários assumiram os custos da alimentação. A licitação para nova contratação só foi retomada em março deste ano, com homologação assinada em 16 de abril.A fiscalização do contrato é responsabilidade da Seção de Controle de Abastecimento Animal.