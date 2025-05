Gripe: vacinação é ampliada a toda população; saiba onde tomar

A Secretaria de Saúde ampliou a estratégia de vacinação contra a gripe (influenza) na cidade para toda a população com idade superior a seis meses. A ação segue orientações do Ministério da Saúde e Governo do Estado de São Paulo para ampliar a imunização da população durante o período sazonal destas doenças virais. Mesmo com a ampliação, a meta ainda é vacinar 90% dos grupos prioritários – como crianças, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais.

A vacina está disponível nas unidades de saúde do município (UBS e USF), das 8h às 15h, exceto UBS Paulista, sem a necessidade de agendamento. Para receber o imunizante, é importante apresentar documento de identificação com foto, carteira de vacinação e Cartão Nacional do SUS.

AÇÃO NO SÁBADO - Para o próximo sábado, 24/05, das 8h às 16h, a Prefeitura de Piracicaba realiza nova Estratégia de Vacinação contra a gripe (influenza), em 12 unidades de saúde e postos volantes (lista abaixo). “O momento é oportuno para que toda a população receba sua vacina e fique protegido contra a gripe. A vacinação é eficaz e evita a evolução da doença para quadros mais graves”, destacou o vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sérgio Pacheco.