Menina em choque: médico de UPA é acusado de importunação sexual

Um médico plantonista foi preso em flagrante na Unidade de Pronto Atendimento do Piracicamirm (UPA), acusado de importunação sexual contra uma menina de 17 anos que estava acompanhada pelo pai durante uma consulta, nesta terça-feira (20) em Piracicaba.

De acordo com as informações, o médico cometeu o crime no momento da consulta, constrangendo a menina e seu pai, que fizeram a denúncia. Equipes da Guarda Civil foram até o local e conduziram o médico à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi preso em flagrante.

O pai da vítima foi ouvido e um boletim de ocorrência registrado. O médico ficou à disposição da justiça e vai passar pela audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (21).