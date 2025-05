Gripe Aviária: o que você precisa saber sobre a doença

Após a confirmação do primeiro caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em avicultura comercial no país, no último dia 16, no município de Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo, realizou nesta segunda-feira (19) fiscalizações em granjas que receberam neste mês cargas, sejam ovos ou aves, e que tinham como origem o estado afetado.

As ações aconteceram em granjas nos municípios de Arthur Nogueira e Pirassununga, além de um incubatório no município de Tietê. “Importante salientar que as cargas fiscalizadas nesta segunda-feira não tinham como origem nenhum dos municípios que estão dentro do raio de 30 km do município onde ocorreu o foco”, explica Paulo Blandino, médico-veterinário e gerente do Programa Estadual de Sanidade Avícola (PESA).

A cepa H5N1, associada ao surto, possui taxa de mortalidade estimada em 48% entre humanos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Embora não haja registros confirmados de transmissão entre pessoas, cientistas alertam que o vírus já demonstra capacidade de adaptação em mamíferos, o que amplia as preocupações quanto ao seu potencial pandêmico.