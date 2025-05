Motoboy de Piracicaba morre na hora em colisão com caminhão

Segundo informações apuradas no local, o caminhoneiro seguia no sentido capital, na faixa da direita, quando, na altura do km 163 sentiu um forte impacto na traseira do veículo. Ele parou no acostamento para verificar o que havia ocorrido e encontrou o motociclista caído na pista.

Equipes de resgate da concessionária CCR AutoBAn, junto com uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram acionadas, mas infelizmente o óbito do motociclista foi constatado ainda no local.

A vítima morava em Piracicaba (SP) e trabalhava como motoboy. As causas do acidente ainda serão investigadas. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) esteve no local para registrar a ocorrência e prestar apoio. O corpo foi transportado ao Instituto Médico Legal pela funerária.