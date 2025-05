Audiência lota Teatro do Engenho e debate futuro da antiga Boyes

A audiência ocorre no Teatro do Engenho, que já se encontra com todos os assentos ocupados.

O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) realiza, nesta tarde, uma audiência pública para tratar da proposta de construção do conjunto residencial vertical “Boulevard Mirante Piracicaba”. O projeto está previsto para o terreno onde funcionou a antiga Fábrica Boyes, localizada em Piracicaba.

De acordo com as normas do órgão, a sessão será conduzida pelo presidente do Condephaat. Também participam representantes da administração municipal e da empresa responsável pelo projeto, cada um com tempo de fala limitado a 15 minutos. As falas deverão ser feitas oralmente, sem auxílio de recursos visuais, e devem se restringir ao conteúdo do projeto em análise.