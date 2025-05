Mulher em fúria ameaça síndica e policial em condomínio

Uma confusão agitou a tarde desta segunda-feira (19) em um condomínio localizado na rua Corcovado, na zona rural da cidade. Por volta das 12h40, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de desentendimento entre uma moradora e a síndica do local.

Segundo a síndica, desde o período da manhã ela vinha sendo ameaçada e caluniada por uma moradora que apresentava um comportamento agressivo e alterado. Diante da situação, ela acionou a PM em busca de ajuda.

Enquanto os policiais conversavam com a síndica e tentavam contato com a filha da mulher — que, segundo informações, estaria em surto psiquiátrico — a própria moradora apareceu no local bastante exaltada. Aos gritos, ela começou a ofender a síndica e, ao ser abordada por um dos policiais, passou também a ameaçar os agentes.