Grávida é espancada por companheiro em Piracicaba

Uma mulher grávida foi brutalmente agredida pelo companheiro durante a madrugada deste sábado (17) e só conseguiu pedir socorro horas depois, na manhã do domingo (18), no Jardim Oriente, em Piracicaba. A Guarda Civil foi acionada por volta das 8h30 para atender a ocorrência na rua Alcides Carmignani, em apoio ao SAMU e prendeu o indivíduo.

Segundo relato da vítima, o agressor a atacou diversas vezes com socos e chutes, principalmente na barriga. As agressões aconteceram ao longo da noite e ela só conseguiu chamar ajuda quando o agressor se ausentou rapidamente do local.

Com base nas informações passadas pela vítima, os GCMs Reis e Massoni, da viatura 41, iniciaram buscas pela região e encontraram o suspeito no final da avenida Francisco de Souza, perto de uma área verde. Ele foi abordado, nada de ilícito foi encontrado, mas recebeu voz de prisão imediatamente. O homem foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde teve a prisão em flagrante confirmada por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.