Idoso é esfaqueado em briga entre pai e filho com esquizofrenia

Uma briga entre pai e filho terminou com um idoso esfaqueado na região do abdômen pelo próprio filho. O caso aconteceu na cidade de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, e o suspeito sofre de transtornos psiquiátricos. As informações são do portal eLimeira.com.br.

Segundo o boletim de ocorrência, a facada atingiu uma área próxima às costelas do idoso, que foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com sangramento intenso. Ele foi levado ao Hospital Humanitária de Limeira. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares estiveram no local para conter o agressor.