Chefe do tráfico é preso na 'biqueira do escadão' em Piracicaba

Policiais da Força Tática do 10º BPM/I prenderam na noite desta sexta-feira (17) um homem acusado de chefiar o tráfico de drogas na Comunidade Pantanal I, no bairro Itapuã, em Piracicaba. A ação faz parte da Operação Impacto 100 Dias e contou com apoio do 1º Pelotão da Força Tática.

Durante patrulhamento pela região, os policiais receberam uma denúncia de que um homem vindo da capital paulista estaria comandando a conhecida “Biqueira do Escadão”, ponto de venda de drogas logo na entrada da comunidade. Com base nas informações, os agentes fizeram uma incursão no local e conseguiram localizar o suspeito.

Na revista pessoal, os PMs encontraram porções de drogas e uma quantia em dinheiro. O homem admitiu que veio de São Paulo para assumir o controle do tráfico na área. Ao ser questionado sobre outros entorpecentes, ele indicou um ponto onde o restante estaria escondido.