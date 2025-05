Capotamento no centro: acidente fere motorista em Piracicaba

Um carro capotou e o motorista ficou ferido após bater em um Toyota Corolla que estava estacionado, na noite deste domingo (18) no Centro de Piracicaba.

De acordo com informações apuradas no local, o veículo seguia pela rua Tiradentes quando tocou no carro parado e capotou em seguida. O impacto causou ferimentos no condutor.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e encaminharam a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Rezende.