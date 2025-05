VÍDEO: Incêndio destrói ecoponto no Oriente em Piracicaba

Um incêndio de grandes proporções destruiu o Ecoponto do Jardim Oriente, em Piracicaba, na noite deste sábado (17).

De acordo com informações, as chamas começaram por volta das 23h30 e só foram controladas pelo Corpo de Bombeiros às 2h40 da madrugada deste domingo (18). O trabalho de rescaldo seguiu durante a manhã.

Além de conter o avanço do fogo e evitar a destruição total do ecoponto, as equipes atuaram intensamente para impedir que as chamas atingissem uma escola estadual localizada nas proximidades.