Coxinha que parou caminhoneiro já é famosa em Piracicaba

A já famosa coxinha gigante do bairro Caxambu, em Piracicaba, foi a causa do alvoroço no início da tarde deste sábado (17).

O sabor irresistível do salgado, conhecido pelo tamanho e recheio generoso, foi o motivo pelo qual um caminhoneiro parou seu veículo em plena rua José Vicente Pedreira — ignorando a sinalização de "Proibido Parar e Estacionar" e bloqueando o trânsito em uma via estreita e movimentada, com mão dupla.

Enquanto buzinas tomavam conta da rua, o motorista aguardava pacientemente na fila da lanchonete, sem furar a ordem. A cena foi encarada com humor nas redes sociais, mas também reacendeu críticas sobre o desrespeito às leis de trânsito.