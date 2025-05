VÍDEO: Motorista some após carro cair em ribanceira em Piracicaba

Um acidente impressionante mobilizou equipes de resgate na noite deste sábado (17), na Estrada do Ceasa, em Piracicaba. Um carro caiu em uma ribanceira e, surpreendentemente, o motorista abandonou o local antes da chegada do socorro e ainda não foi localizado.

VEJA MAIS:

O Corpo de Bombeiros foi acionado por outros motoristas que passaram pela via e se assustaram com a cena. As equipes chegaram rapidamente, mas encontraram apenas o veículo destruído. Testemunhas disseram que o condutor conseguiu sair sozinho e aparentemente sem ferimentos, deixando o local por conta própria.