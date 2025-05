Desejo de coxinha faz caminhoneiro travar trânsito em Piracicaba

Ignorando a placa de “proibido parar e estacionar”, o condutor deixou o caminhão parado exatamente no trecho sinalizado e foi calmamente até uma lanchonete famosa por vender coxinhas gigantes. Enquanto ele aguardava sua vez na fila, um congestionamento se formava rapidamente no sentido centro-bairro, gerando buzinadas, gritos e a indignação de quem precisava seguir viagem.

Um caminhoneiro decidiu parar em um local proibido na rua José Vicente Pedreira, obstruindo o tráfego em uma via já conhecida por ser estreita e de mão única. O motivo? Comprar coxinhas.

Um desejo de coxinha "gigante" virou motivo de revolta entre motoristas no início da tarde deste sábado (17) no bairro Caxambu em Piracicaba.

Mesmo diante da tensão e das críticas, o motorista permaneceu impassível. Pegou seu lanche e, com a mesma tranquilidade com que desceu do caminhão, voltou ao volante e seguiu caminho, como se nada tivesse acontecido.

A cena ilustra um problema recorrente nas cidades: a falta de consciência e respeito de alguns motoristas pelas normas de trânsito. Em ruas movimentadas e de mão dupla, como a José Vicente Pedreira, onde o espaço viário é limitado, atitudes como essa afetam diretamente a rotina de dezenas de pessoas e colocam em risco a segurança no tráfego.

A sinalização é clara no local, com uma placa enorme, e a busca por uma coxinha, por mais saborosa que seja, não pode justificar a desordem no trânsito nem o desrespeito ao coletivo.